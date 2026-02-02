La politóloga de derecha Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en la primera vuelta de forma contundente tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población.

Fernández basó su campaña en la emulación directa del modelo de seguridad de Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador. Por eso es acusada por sus adversarios de querer llevar al país, de reconocida estabilidad democrática, por la senda del autoritarismo con sus propuestas de mano dura contra el narcotráfico y para reformar los poderes del Estado.

Con el 94 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía el 48,3 %, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 33,3 %.

Politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, Fernández se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.

"Desde el día número uno usted confió en mí, usted creyó en mí y usted supo valorar mis méritos propios y darme la confianza para ser hoy la presidenta Electa de Costa Rica", le dijo al mandatario Rodrigo Chaves en una llamada telefónica televisada. Por su parte, el candidato socialdemócrata Álvaro Ramos admitió su derrota.

"Que Dios le dé sabiduría. La respaldaremos cuando sus decisiones sean para el bien del país", dijo el economista de 42 años en un corto discurso frente a sus seguidores.

"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó poco antes la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fueron algunos de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

El triunfo de Fernández afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras. Costa Rica, considerado uno de los países más estables del continente, también eligió este domingo a 57 diputados.

Fuentes: afp, efe

