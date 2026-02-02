Una fiesta que sigue sumando propuestas

A pocos días del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, desde el municipio de Neuquén reforzaron la agenda de actividades con anuncios que amplían la propuesta artística y suman atractivos para el público que cada año colma el predio de la Isla 132.

La jefa de Gabinete, María Pascualini, confirmó que esta edición incorporará novedades tanto en el escenario como fuera de él, con propuestas pensadas para distintos públicos y edades. Entre los anuncios más destacados aparece un sorteo inédito dentro del evento y un espectáculo internacional que debutará en la ciudad.

El sorteo de una vivienda, la gran sorpresa

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el sorteo de una vivienda industrializada durante la fiesta. Pascualini lo presentó como una novedad absoluta dentro de la historia del evento.

“Dimos la sorpresa del sorteo de una vivienda industrializada de Viviendas Roca (no se sortea el terreno). Es la primera vez que se hace en el marco de la fiesta de la confluencia y se trata de una casa industrializada de dos dormitorios”, explicó en diálogo con AM550.

La funcionaria detalló que la inscripción se realizará de manera presencial dentro del predio: “la inscripción al sorteo es en el predio, en la fiesta, quienes ingresen por calle Río Negro, encontrarán el stan de Viviendas Roca”. El sorteo se realizará en la última noche, luego de los ya anunciados sorteos de una camioneta y una moto.

Se trata de la AECO – CUBE 39.6 de dos dormitorios.

Un show internacional que debuta en la Confluencia

A la propuesta musical se suma un espectáculo que se verá por primera vez en el marco de la fiesta: un show internacional de motos freestyle (FMX). La exhibición contará con pilotos invitados y acrobacias aéreas de alto impacto visual.

Las funciones serán el sábado y el domingo, a las 19 y a las 21, frente al escenario Limay. El espectáculo cuenta con el patrocinio de Zen Waters y se incorpora como una alternativa fuerte dentro de la programación diaria del predio.

Más música en el escenario Limay

La grilla artística también crece. El escenario Limay sumará figuras de distintos estilos durante el fin de semana central de la fiesta.

El viernes 6 de febrero se presentarán JJJulian, Santi Muk y An Espil. La noche comenzará a las 22 con JJJulian, cantautor y productor vinculado al pop y la canción urbana. Luego será el turno de Santi Muk, con un formato atravesado por la guitarra y un cruce entre folklore y pop. El cierre quedará en manos de An Espil, cantante, pianista y compositora con recorrido en proyectos colectivos y carrera solista.

El sábado 7, también desde las 22, el escenario tendrá uno de los momentos más convocantes con la presentación de Lit Killah, uno de los referentes actuales de la música urbana argentina.