Se vienen los 14° Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina en Italia, del 6 al 15 de marzo, y Argentina estará representada, por el momento, por dos atletas, Enrique Plantey (43 años) y Nicolás Lima (26).

El neuquino Enrique Plantey, que compite en Sky Alpino, irá por su cuarto Juego luego de las experiencias en Sochi 2014, PyeongChang 2018 y Beijing 2022, donde logró un cuarto puesto inolvidable en Slalom Gigante (quedó a 2 segundos 2 décimas de la medalla de bronce) y salió octavo en Super Gigante. Así consiguió los primeros dos diplomas en la historia argentina. Competirá en las cinco pruebas del esquí alpino, slalom, slalom gigante, super gigante, descenso y super combinado (una manga de Super Gigante y una de Slalom). Son pruebas de técnica y velocidad.

Por su parte, el fueguino Nicolás Lima, que se especializa en sky de fondo, tendrá su segunda participación en un Juego luego de su debut en el 2022, donde tuvo un muy desempeño. El nacido en Ushuaia competirá en en sprint clásico, 10 kilómetros lásico (media distancia) y 20 kilómetros libre (larga distancia).

Por ahora son dos los atletas confirmados, pero está la posibilidad de que sume el también representante de Tierra del Fuego, Omar Lorenzo, por quien se hizo el pedido de un cupo Bipartito, ya que tiene buenos puntos y ahora está compitiendo en Sky de Fondo en la Copa del Mundo en Polonia.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno se realizan desde Suecia en 1976, pero la primera presencia argentina se dio en Vancouver (Canadá) en 2010 con el cordobés Jean Maggi y Leonardo Martínez. En Sochi 2014 estuvieron el abanderado Pablo Robledo, Carlos Codina y Enrique Plantey, estos dos últimos compitieron en Pyeong Chang 2018. A Beijing 2022 fueron Plantey y Lima, quienes repiten en el 2026.

En Italia, la delegación estará encabezada por Estefanía Carluccio y Julio Moreschi, ambos Jefes de Misión, quienes trabajarán uno en cada sede. Los médicos serán Emiliano Bossi y Santiago Burgos. También viajarán los entrenadores Matías O’Reilly (de Plantey) y María Giro (de Lima) y el staff se completa con el personal técnico compuesto por Gastón Keenan y Magdalena Kast Freire.