Continuidad para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y en el Gigante de Arroyito promesa de partidazo: Rosario Central y River en un duelo de candidatos por la zona B que terminó empatado sin goles.

El visitante fue mucho más en el primer tiempo. Apenas sufrió en la segunda jugada del partido una buena aparición personal del Ángel Di María que terminó en un remate débil que no llevó complicaciones para el arquero Santiago Beltrán.

A partir de que Aníbal Moreno y Fausto Vera tomaron el control del mediocampo, el Millonario comenzó a llegar contra el arco de Jeremías Ledesma que tuvo que intervenir un par de veces para mantener el cero en el arco.

Sobre los 37 minutos Rver convirtió el merecido gol, pero fue anulado debido a la posición adelantada de Sebastián Driussi al momento de agarrar el rebote en un tiro de esquina que llegó desde la izquierda del ataque.

Ya en el segundo tiempo, el trámite cambió y la modificación en mitad de cancha del dueño de casa funcionó rápidamente. Gaspar Duarte reemplazó a Enzo Copetti y se mostró mucho mejor por la derecha.

Di María volvió a encenderse y el arquero Beltrán comenzó a tener más trabajo, sobre todo con un par de centros cruzados que fueron muy peligrosos por abajo.

Pese a los cambios en el conjunto Millonario el dominio del local se mantuevo en el complemento, pero sin poder marcar y se selló el reparto de puntos

Acciones del primer tiempo

37 Minutos. Gol de River, Driussi, pero es anulado por posición adelantada. Facundo Tello lo había cobrado, pero fue anulado a instancias del VAR.

36 Minutos. Nueva llegada de River. Fuanfer Quintero con un remate desde afuera del área que fuerza otra buena intervención de Jeremías Ledesma.

32 minutos del primer tiempo. Luego de varios minutos de acción, con dinámica, pero sin peligro sobre los arcos, Facundo Colidio prueba desde afuera del área y su remate se torna complicado Jeremías Ledesma que resuelve tirando la pelota al tiro de esquina.

21:30 se puso en marcha el partido y en apenas dos minutos, Ángel Di María ya comienza a marcar diferencias en habilidad contra los mediocampistas de River. La primera llegada del partido fue un arresto suyo recostado por la izquierda que terminó en un remate débil desde afuera del área de su compañero Enzo Giménez.

Síntesis

Rosario Central Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: ST al inicio, Gaspar Duarte por Copetti (RC) y Maximiliano Salas por Driussi (R), 25’ Marcos Acuña por Rivero (R), Giuliano Galoppo por Galván (R) , Santiago Lencina por Quintero (R),31 Ian Subiabre por Colidio (R).

Arbitro: Facundo Tello.

La previa

River inició el año con el pie derecho, enhebrando dos triunfos en el torneo local, de visitante frente a Barracas Central por 1-0, y de local ante Gimnasia de La Plata. Ahora la exigencia es superior, ya que visita al Canalla que se recuperó en la última fecha en Avellaneda en cancha de Racing.

Para esta fecha, Marcelo Gallardo deberá remplazar a Matías Viña, expulsado la última fecha. Se esperaba que Marcos Acuña pudiera volver a la titularidad, pero sorprendió con la inclusión de Paulo Díaz recostado a la izquierda.

La otra duda pasaba por el arco, ya que Ezequiel Centurión se recuperó de su lesión, jugó un partido de reserva, pero el técnico decidió darle continuidad a Santiago Beltrán que aún no ha recibido goles en la primera de River.

Juanfer Quinteros, el encargado de generar juego en el River de Gallardo

Por el lado del Central, luego del gran triunfo en el Cilindro de Avellaneda, Miguel Almirón mete mano al 11 con el que sumó tres puntos y ya puede contar con los tres refuerzos para esta temporada: Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto.

Di María sigue siendo la principal carta de fútbol del Canalla, quien cayó sorpresivamente en el debut como local ante Belgrano, y ahora buscará mantener su escenario fuerte cono en la temporada pasada.

Datos del partido

Hora: 21.30.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.