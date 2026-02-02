La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo en el barrio Puente 83 Norte de Fernández Oro que culminó con el secuestro de droga lista para la venta y una suma cercana a los seis millones de pesos en efectivo. El procedimiento, originado en el contexto de una causa por amenazas con armas, fue encabezado por efectivos de la Comisaría 26° y derivó en el hallazgo de cocaína fraccionada, marihuana y documentación bancaria que refuerza la hipótesis de una actividad organizada vinculada al narcomenudeo.

El allanamiento se realizó en dos viviendas linderas. Al momento del ingreso, los uniformados observaron cómo desde el interior de una de las casas se arrojaba una mochila hacia el patio de la vivienda contigua, una maniobra que despertó de inmediato la atención de los efectivos. Al revisar el contenido, encontraron 68 envoltorios de nylon con cocaína, todos preparados y listos para su comercialización. La sustancia, distribuida en paquetes de distintos colores, arrojó un peso total superior a los 50 gramos, lo que confirmó que no se trataba de consumo personal sino de droga fraccionada para la venta al menudeo. Junto a esto, se secuestraron recortes de nylon utilizados para el armado de dosis.

Dentro del domicilio también se hallaron varios teléfonos celulares, un indicio habitual en investigaciones de narcotráfico, ya que suelen ser utilizados para coordinar la venta y distribución de estupefacientes. Además, se encontraron plantas de marihuana en crecimiento y un frasco con marihuana ya procesada, lo que reforzó el cuadro de una actividad sostenida y organizada.

En el operativo, en el barrio Puente 83 Norte, se hallaron envoltorios con cocaína y marihuana

Uno de los datos más relevantes del procedimiento fue el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo. Durante el conteo realizado en el lugar, se constató $5.568.000, cifra que por su volumen refuerza la hipótesis de una operatoria vinculada al comercio ilegal de drogas. A esto se sumó documentación bancaria que dio cuenta de movimientos recientes de dinero por montos millonarios, lo que abre nuevas líneas de investigación para determinar el origen de los fondos y posibles conexiones con otras personas o hechos delictivos.

Tras informar todas las novedades a la fiscalía interviniente, la Justicia dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos hallados y la intervención del Área de Toxicomanía, que quedó a cargo del traslado de la droga y su posterior remisión a la Oficina de Evidencias del Ministerio Público Fiscal del fuero Federal.

