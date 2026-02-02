La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 se encuentra cada vez más cerca de llegar a su fin, y cuando cada mínimo detalle puede influir, el itinerario de la selección Argentina sufrió un "volantazo" inesperado, se cancelaron los amistosos correspondientes a la gira por Estados Unidos previo a la defensa de la tercera estrella.

Según informó el periodista de TyC, Gastón Edul, los encuentros programados entre el 1 y el 9 de junio, originalmente ante México y otro rival a confirmar -se especuló con Honduras- se cayeron definitivamente, dejando un bache de diez días libres antes del inicio mundialista, el 11 de dicho mes. A pesar del contratiempo, la intención de la AFA sigue firme: buscar nuevos oponentes para llenar ese hueco en la agenda.

Por el momento, la actividad de marzo es la única certeza deportiva del semestre. El plantel hará base en Qatar a partir del 23 de marzo con la mira puesta en la Finalissima ante España, el gran plato fuerte que servirá de termómetro ante el campeón europeo. El duelo será el 27 de marzo en el Estadio Lusail.

En sus redes sociales el periodista Gastón Edul comentó la suspensión de los partidos amistosos del elenco albiceleste

La gira cerrará cuatro días después, el 31, con un amistoso frente a la selección local. Serán ocho días de convivencia intensa que permitirán al DT despejar dudas en el armado del grupo, utilizando este reencuentro con el desierto como la última gran prueba antes de oficializar la nómina mundialista.

Tras el viaje a Medio Oriente, a finales de mayo se deberá oficializar la lista de futbolistas que viajarán al certamen. En ese sentido, vale recordar que Scaloni comentó en AFA Estudio que maneja una nómina de aproximadamente 50 futbolistas. “En el Mundial pasado tuvimos jugadores que se lesionaron cerca de la fecha. No hay que descartar a nadie; por eso la lista es amplia“, sostuvo. Mientras tanto, el gran desafío de la AFA ahora es ocupar el bache del 1 al 9 de junio con rivales.

Así está el itinerario de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

23 de marzo: Inicio oficial de los entrenamientos en Doha, Qatar.

27 de marzo: Finalissima contra España en el Estadio Lusail.

31 de marzo: Amistoso internacional frente a Qatar en el Estadio Lusail.

Fines de mayo: Presentación de la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial.

1 al 9 de junio: Ventana FIFA preparatoria (dos amistosos con rivales a confirmar tras la baja de México).

11 de junio: Inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.