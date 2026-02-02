El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, pidió formalmente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que suspenda la audiencia pública convocada para el 27 de febrero por la distribuidora EDERSA. Según el dirigente, la empresa busca avanzar con un nuevo aumento tarifario sin garantizar un debate serio, transparente y con participación real de los sectores afectados.

Delgado Sempé advirtió que la audiencia definirá los índices y parámetros que regirán los aumentos de los próximos cinco años, por lo que no puede resolverse “en apenas un mes y a las apuradas”. La convocatoria se conoció recién el 26 de enero, lo que deja un plazo insuficiente para que usuarios, instituciones, cámaras empresarias y sectores productivos analicen la propuesta de la distribuidora.

El legislador denunció además una maniobra del EPRE para confundir a la ciudadanía. Señaló que el organismo difundió recientemente una resolución que negó un aumento a EDERSA, pero aclaró que esa decisión debió haberse dictado en abril de 2025.

"Se tomaron más de diez meses para sacar una resolución denegatoria y la publican recién ahora para que la gente crea que en 2026 no habrá aumento. Eso es falso. Lo que va a definir los aumentos de 2026 es la audiencia del 27 de febrero, no esa resolución atrasada”, sostuvo.

Delgado Sempé agregó que “están usando una decisión vieja, demorada de manera inexplicable, como pantalla política para esconder que en realidad están preparando otro tarifazo”.

El legislador también cuestionó el rol del Defensor del Usuario, que actualmente depende del propio EPRE. “Eso es como poner al árbitro a jugar para un equipo. El defensor debe ser un abogado independiente, sin ningún lazo con el Estado ni con la empresa, que represente de verdad a los usuarios”, afirmó.

En su planteo, el dirigente subrayó que el momento elegido para la audiencia es particularmente grave, ya que coincide con la temporada de cosecha en el sector frutícola. “Productores y trabajadores no pueden frenar la cosecha para sentarse a estudiar cuadros tarifarios, pero después son los primeros perjudicados cuando llegan las facturas”, advirtió.

Finalmente, Delgado Sempé sostuvo que una audiencia sin información, sin tiempo y sin participación real es solo un trámite para legitimar aumentos ya decididos.

“En Río Negro la energía es cada vez más cara y el salario cada vez más chico. No podemos seguir aceptando que EDERSA imponga aumentos mientras la gente elige entre pagar la luz o comer”, expresó.

Por ello, pidió que la audiencia sea suspendida y reprogramada por al menos 90 días, garantizando un debate serio, transparente y con todos los sectores involucrados. La definición del EPRE será clave para determinar si se avanza con el cronograma previsto o si se abre un espacio de discusión más amplio sobre el futuro de las tarifas eléctricas en la provincia.