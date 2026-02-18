La protesta salarial convocada por el Consejo de Bienestar Policial frente a la Casa de Gobierno en Viedma quedó atravesada por la polémica: al frente del reclamo apareció Rubén Ángel Muñoz, ex policía cesanteado y condenado por la Justicia de Río Negro, quien llegó a la manifestación en la camioneta de un concejal de Roca cercano a la familia Soria.

El escenario fue, cuanto menos, llamativo. Un solo gazebo plantado en la vereda de la plaza San Martín, una camioneta Nissan X-Terra estacionada junto a la estructura y un puñado de personas, a las que cerca del mediodía se sumó el legislador peronista Luciano Delgado Semper. Sin embargo, lo que debía ser una protesta por ingresos terminó girando alrededor de un nombre propio: "El Gato" Muñoz.

Porque no se trata de un manifestante más. Muñoz fue cesanteado oficialmente el 19 de julio de 2019 y su historial reciente pesa. En abril de 2025 fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso por amenazas simples contra el actual ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara. El episodio ocurrió el 11 de junio de 2023 en el hipermercado Easy de Roca. Allí, según quedó acreditado en la causa, se acercó al entonces funcionario, lo insultó, lo amenazó e intentó golpearlo. Las cámaras de seguridad fueron determinantes en el juicio.

Pero eso no es todo. En ese momento ya tenía una condena en contra por la toma de la Unidad Regional II de Roca en plena campaña electoral de 2023. Aquella irrupción le valió restricciones judiciales claras: no puede acercarse a dependencias policiales, ni encabezar o instar protestas vinculadas a la fuerza.

Sin embargo, esta semana volvió a pararse al frente de un reclamo policial y, incluso se presentó días atrás en la misma Unidad Regional que había tomado para entregar un petitorio.

Ahora bien, el dato político encendió aún más la discusión. La camioneta en la que se trasladó Muñoz pertenece al concejal sorista Juan Mercado. Y Muñoz no es un desconocido en ese espacio: es asesor del edil y mantiene vínculos con el esquema político que gobierna General Roca desde hace más de dos décadas.

En ese contexto, la presencia del vehículo de Mercado en la protesta evidencia la trama política detrás de la convocatoria a policías y penitenciarios a manifestarse por sus sueldos.

Muñoz y sus seguidores se niegan al aumento anunciado la semana pasada por el gobierno rionegrino que incluye la actualización bimestral atada al índice de inflación.

Y en paralelo, en los pasillos judiciales vuelve a sonar el nombre de Muñoz por un posible incumplimiento de las restricciones que pesan en su contra.