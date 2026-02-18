La Ruta Nacional 22 volvió a ser escenario de un siniestro vial con consecuencias fatales. Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en un cruce ubicado a la altura del exmercado La Titina, en la zona de Guerrico, a unos kilómetros del puesto del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen. De acuerdo con la información oficial, el impacto se produjo cuando una Toyota Hilux que circulaba en sentido oeste-este colisionó con la moto Gilera 50 que transitaba en dirección sur-norte.

El motociclista sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento. El conductor de la camioneta, un hombre de 72 años con domicilio en Cervantes no presentó heridas de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal de Salud, Criminalística, la Fiscalía y agentes de Tránsito, quienes montaron un operativo especial para ordenar la circulación y permitir las pericias correspondientes.

Las autoridades informaron que el tránsito se encuentra desviado en el sector y pidieron a los conductores circular con extrema precaución. La zona permanecerá restringida hasta que finalicen las tareas de investigación y se retiren los vehículos involucrados.

