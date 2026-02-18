River superó a Ciudad Bolívar 1-0 por los 32 avos de final de la Copa Argentina con gol de Juan Fernando Quintero de penal en los minutos finales del juego. La falta de efectividad y por momento juego, preocupan a un Millonario y DT, quien ya es mirado de reojo hace varias fechas.

El triunfo trajo alivio al mundo River luego de dos preocupantes derrotas en el torneo local. El gol de Quinteros destrabó un partido a cuatro minutos del final que tenía aroma a penales. Ante esto Marcelo Gallardo habló post juego y esta vez no esquivó los rumores. “Hoy hicimos un gran partido, dentro de lo que fue la complejidad del momento. Nos está costando hacer goles, pero en algún momento se va destrabar”

Con relación a los rumores y el ruido, el “Muñeco” no esquivó y reconoció,”Hay que ser consciente de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”.

Además, sostuvo que las dos derrotas “nos descompaginó un poquito” estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año… Queremos que el equipo represente al hincha”

Hay argumentos, lo que no quieren verlo no lo van a hacer porque se quedarán en esa derrota dolorosa (vs. Tigre), que fue dura y tuvimos que digerir. Veo un poquito más allá de ese resultado en sí. Perdimos un partido parejo con Argentinos que el que hacía gol ganaba y lo hicieron ellos. Argumentos hay, tenemos que seguir consolidando eso. Perder la memoria no se pierde, algunos sí quieren perder la memoria, yo veo fundamentos”.

A la hora de responder por su pensó en dar un paso al costado, el DT fue directo: “No se me ocurrió, pero no porque sea necio. No quiero repetirme y que sea una pérdida de tiempo”.

River pasó uno de los dos partidos claves con un triunfo que le permite trabajar con más soltura y pensar en la visita a Vélez del próximo domingo, por la sexta fecha del Torneo Apertura que tiene el Fortín como líder del Grupo A.