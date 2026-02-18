El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para formar parte del primer encuentro de la Junta de de Paz impulsado por Trump que se llevará a cabo el jueves en Washington. Se trata de un organismo creado por el republicano para consolidar el cese del fuego en Gaza y mostrarse como una alternativa a la ONU.

Este foro multilateral tiene la negativa de los europeos, y en la región sólo suma la adhesión de Paraguay y Argentina. Hasta el momento suscribieron países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahrein; los estados de Asia Central, Kazajstán y Uzbekistán; del sudeste Indonesia y Vietnam; además de Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría y Kosovo.

Además, el 7 de marzo, el mandatario argentino volverá a Estados Undios para asistir a una cumbre convocada por Trump en Miami con presidentes y dirigentes del continente alineados con la agenda de la Casa Blanca.

Con su participación en estas reuniones Milei alcanzará un total de siete encuentros con Trump, igualando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien también acumula siete. Asimismo, Milei se convertirá en el presidente argentino que más veces ha viajado a Estados Unidos, con 15 viajes, lo que consolida un alineamiento político que contrasta con la centralidad de China como principal socio comercial de Argentina.



