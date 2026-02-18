¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Franja de Gaza

Milei viaja a Estados Unidos para acompañar a Trump en la primera reunión de la Junta de la paz

El presidente argentino emprenderá su viaje número 14 a los Estados Unidos desde que asumió el cargo. Lo hace en medio de las negociaciones del oficialismo por el proyecto de reforma laboral.

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 12:47
El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para formar parte del primer encuentro de la Junta de de Paz impulsado por Trump que se llevará a cabo el jueves en Washington. Se trata de un organismo creado por el republicano para consolidar el cese del fuego en Gaza y mostrarse como una alternativa a la ONU.

Este foro multilateral tiene la negativa de los europeos, y en la región sólo suma la adhesión de Paraguay y Argentina. Hasta el momento suscribieron países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahrein; los estados de Asia Central, Kazajstán y Uzbekistán; del sudeste Indonesia y Vietnam; además de Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría y Kosovo.

Además, el 7 de marzo, el mandatario argentino volverá a Estados Undios para asistir a una cumbre convocada por Trump en Miami con presidentes y dirigentes del continente alineados con la agenda de la Casa Blanca.

Con su participación en estas reuniones Milei alcanzará un total de siete encuentros con Trump, igualando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien también acumula siete. Asimismo, Milei se convertirá en el presidente argentino que más veces ha viajado a Estados Unidos, con 15 viajes, lo que consolida un alineamiento político que contrasta con la centralidad de China como principal socio comercial de Argentina.


 

