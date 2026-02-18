Un brutal crimen con sello narco sacudió la madrugada de Allen: un joven de apenas 18 años, cayó muerto en plena vía pública tras recibir un disparo en la axila izquierda. La Fiscalía de Roca, a cargo de Victoria Bou Abdo junto a Gastón Britos Rubiolo, investiga el caso.

El ataque ocurrió cerca de las 3:20 de la mañana, cuando una moto se le puso a la par en calle Don Bosco y Sarmiento, segundos después, el joven quedó cayó tendido en el suelo. .

La secuencia fue tan rápida como estremecedora. Según testigos, caminaba por Don Bosco cuando una moto se acercó peligrosamente. El vehículo continuó por es calle y el joven dobló por Sarmiento. Apenas alcanzó a recorrer unos 70 metros antes de desplomarse. Una chica, única testigo, que estaba cerca asegura haber escuchado el estruendo de un disparo. Ese único tiro, dirigido a la axila izquierda, fue letal: el joven murió en el acto.

La investigación está dirigida a la persona que se acercó en moto, que apareció como una sombra, desapareció sin dejar rastros. No hubo tiempo de reacción, ni oportunidad de auxilio. El cuerpo de la víctima quedó tendido en la esquina de la plaza principal, a pocas cuadras de la Comisaría 6°.

Por otra parte, la investigación apunta a un trasfondo oscuro. Las primeras versiones oficiales señalan que el homicidio podría estar relacionado con un conflicto por drogas. La Fiscalía ya trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.