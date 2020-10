Ya cerraron 100 "telos" en todo el país

Los cierres de albergues transitorios se replican en todo el país. La cuarentena los "obligó" a cerras sus puertas. La situación del sector es cada vez más compleja por dicho motivo la Federación de Alojamientos por Hora reclama poder abrir y aseguran que muchos están en "una crisis terminal y confirma otros no reabrirán".

Además, de no poder ofrecer ninguna clase de servicio desde el pasado 20 de marzo que rige la cuarentena en toda la Argentina se le suma denuncias por doquier de robos en los establecimientos.

Los dueños de los "telos" en conjunto con el gremio que agrupa a los trabajadores, presentaron un protocolo para poder continuar brindando sus servicios.

En total hay uno 700 hoteles alojamientos en todo el país, de los cuales 120 están en CABA y 250 en la provincia de Buenos Aires. “Sólo pudieron abrir las puertas en algunos distritos del interior del país, en provincias como San Juan, Corrientes, Santa Fe, Salta, Neuquén, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Tucumán. El resto, lamentablemente no consiguió la reapertura. La situación de San Luis es muy difícil, a pesar que hay muy pocos casos, sentimos que hay una gran discriminación hacia la actividad”, manifestó con preocupación José María Capello, presidente de la Federación Argentina de Alojamientos por hora FADAPH, a BAE Negocios.

Además, remarcó que después de casi 7 meses sin poder trabajar "un 15% no volverá a abrir sus puertas. Unos 100 albergues cerraron en todo el país. Si no podemos abrir pronto, los números crecerán”.

La Federación en un comunicado difundió la urgencia de la apertura de los ¨telos¨: “Hace 40 días que todo el resto de la hotelería está funcionando, desde los hoteles, los appart, los hostels, los hoteles boutique, somos la única rama del sector hotelero que aún no abre. Si no se corrige en lo inmediato vamos a pensar que es discrecional, ya estaba contemplado en esta fase de CABA y no tenemos novedades”.