Mayoría para la Ley de Góndolas

El oficialismo del Senado consiguió este martes dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de góndolas, que equilibra el reparto entre proveedores de los espacios de exhibición de productos en los supermercados, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que será debatida en el recinto de la cámara alta después del 1 de marzo.



El Frente de Todos reunió 10 firmas sobre los 17 integrantes de la comisión de Legislación General, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la Cámara alta a partir de la próxima semana.



Pese a algunos pedidos de la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, el oficialismo anticipó que no aceptará modificaciones al texto enviado por la Cámara baja y negó la posibilidad de que se extendiera el debate en comisión.



El proyecto establece que la exhibición de productos en góndolas de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30 por ciento del espacio disponible que comparte con productos de similares características.



La participación en la góndola, además, deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios.



El texto también dice que deberá garantizarse un 25 por ciento del espacio para productos de micros y pequeñas empresas nacionales y cooperativas, y un 5 por ciento para productos originados por la agricultura familiar, campesina, indígena o de la economía popular.