Analizan un impuesto a los patrimonios millonarios

Para generar recursos ante la caída de la economía generada por la pandemia del coronavirus, el Diputado Nacional Darío Martínez afirmó que el bloque del Frente para la Victoria está diagramando un proyecto que involucra a los 32 mil argentinos que tienen un patrimonio que supera el millón de dólares, para poder gravar esos patrimonios en un esquema de tercios.

Se trata de “un tributo que grave al patrimonio pero que permita un tercio ser compensado con un bono -un empréstito como lo establece la constitución en estos casos-, otro tercio de ese tributo que pueda ser compensado con inversión privada directa, esto quiere decir que inviertan en bienes que el Estado necesite promocionar, maquinaria, edificación, construcción de viviendas, algo que el Estado necesite que genere mucha mano de obra y que necesite que se reactive. Y el tercer tercio en recaudación directa” explicó Martínez por AM 550.

El Diputado remarcó “que esas 32 mil personas suman un monto que va a ir dividiéndose de acuerdo al patrimonio que tengan, estamos intentando que la alícuota sea progresiva a medida que aumenta el patrimonio, porque entre esos 32 mil argentinos tienen más 104 mil millones de dólares. Esa sería la base imponible sobre lo cual recaería la alícuota que a mi entender debe ser creciente a medida que hay mayor patrimonio” analizó.

También dijo que el presidente del bloque, Máximo Kirchner tiene ahora la responsabilidad de unificar criterios en el propio bloque y luego hacerlo con el resto de los bloques de la oposición y afirmó que “más que un proyecto lo que queremos tener es una ley, y los tributos solo los puede fijar el congreso a través de una ley con lo cual esperamos llegar a un consenso”.

Con estos recursos que se generen se cubrirían las necesidades de los distintos sectores de la economía argentina, como así los que está intentando alcanzar el presidente “como categoría C y D de Monotributo o a las Pymes para que no despidan trabajadores y a su vez no quiebre”.

Estos 32 mil argentinos “tienen más espalda o más capacidad contributiva” sostuvo el diputado, “son quienes tienen capacidad de hacer este aporte, empréstito o este tributo en estos momentos tan crudos y esto lo está analizando el mundo entero, no es la excepción Argentina” finalizó.