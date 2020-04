¿Una cuarentena más flexible para los chicos?

Ginés González García, Ministro de Salud de la República Argentina, dijo hoy que el Gobierno está analizando la posibilidad de flexibilizar el aislamiento obligatorio en niños y adolescentes, aunque reconoció que aún no hay una decisión tomada al respecto.

"Decisión no hay, lo que hay es preocupación. Es uno de los temas a considerar", reconoció Ginés, en declaraciones radiales.

Hoy habrá una reunión con expertos del gabinete sanitario y ministros provinciales, y en la misma se analizará la eventual medida para flexibilizar la cuarentena de la franja etaria que comprenden los chicos: "Entendemos que los pibes no pueden permanecer en un aislamiento muy estricto por mucho tiempo", aseguró el titular de la cartera de Salud.

Más allá de eso, el funcionario remarcó que el Gobierno Nacional puso el eje en el cuidado de la salud al disponer una cuarentena estricta. "El buen resultado se está dando como consecuencia de haber cumplido las medidas en estas semanas", afirmó.

Por su parte, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, se había referido en las últimas horas a la posibilidad de imitar las medidas tomadas en España, en donde comenzará a regir un leve relajamiento que permitirá a los niños salir a tomar el aire, dar paseos y jugar en la calle una vez al día, durante una hora y en el entorno de un kilómetro de su domicilio.

Ante esto, González García remarcó: "No lo veo cercano. España ya tuvo un pico de pandemia. Nosotros estamos cuidando que los contagios no superen la capacidad del sistema. Si hay más circulación hay más contagio y no podemos correr ese riesgo".