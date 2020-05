Analizan volver a clases luego del receso invernal

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de autorizar el regreso a clases "escalonadamente" en las provincias que no registran casos de coronavirus desde hace más de 45 días o que, directamente, nunca tuvieron, según los dichos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Durante una entrevista radial, el funcionario dijo que "pensar que se puede volver a clases después de vacaciones de invierno es una alternativa posible, pero hay que ver cómo responde el sistema", aseguró el ministro, quien planteó que "existe la posibilidad de que en algunos lugares se pueda comenzar con antelación, siempre con los cuidados necesarios para lo que implica transitar una pandemia como hoy en día".

Igualmente, y aunque se trate de una posibilidad, Trotta también advirtió que "las provincias que inicien las clases deberán tener la autorización de Nación “para garantizar la tranquilidad educativa, pero siempre cumpliendo esos protocolos”.

En otro tramo de la charla, manifestó que en su Ministerio trabajan "para tener todo listo para que el comité de expertos dé la recomendación, pero no me gustaría adelantarme porque me gustaría saber qué va a ocurrir dentro de estas dos semanas”.

Al ser consultado sobre la modificación a los planes de estudio luego de la pandemia, dijo que los reorganizarán y reintensificarán, pero que ello "dependerá de los resultados de evaluación pedagógica para combinar, con las 24 jurisdicciones educativas, cuáles son los pasos".

Igualmente, advirtió que "nunca" hay que "olvidar que estamos en el medio de una pandemia".

El ministro señaló que la prioridad la seguirán teniendo los estudiantes que estén finalizando un ciclo, ya sea el inicial, la primaria o la secundaria.

Según explicó el funcionario, la idea es establecer una hoja de ruta con "los especialistas, con los epidemiólogos, debatirlo en el marco Consejo Federal de Educación y luego la decisión va a estar en cabeza del gobierno provincial cumpliendo los protocolos que se acuerden llegado el momento".

Al referirse específicamente al área metropolitana de Buenos Aires afirmó que su "percepción" para iniciar las clases presenciales, dijo que tienen "la expectativa de volver apenas la salud lo permita".

Trotta explicó sin precisar metas que, "Nuestro escenario está pensado para agosto y septiembre, pero vamos a volver cuando la salud lo permita. No tenemos que apurarnos en tomar ninguna decisión. No nos podemos equivocar, hay que analizar cada componente garantizando la salud y a la comunidad educativa".

En un momento también se refirió al uso de internet para los alumnos y apuntó: "Estamos trabajando en dos puntos adicionales, por un lado, el esquema de la gratuidad en la navegabilidad educativa y, por otro lado, avanzar en la conectividad en las escuelas, que hoy estamos con un 60 por ciento de las escuelas no conectadas".

Poco antes de finalizar, el funcionario habló de las dos provincias que no han tenido casos como Formosa y Catamarca, dijo también que hay otras que "no tienen hace más de 45 días" por eso se está conversando sobre la posibilidad de "regresar escalonadamente a las aulas".

Y antes de finalizar la entrevista aprovecho la ocasión para referirse a un artículo publicado en el diario La Nación que criticaba el contenido de los cuadernillos educativos entregados por el Ministerio y señaló que "cuestionaban tres notas que los pedagogos recomiendan que es asociar en todos los niveles educativos la pandemia con el proceso de enseñanza de aprendizaje para canalizar esta situación compleja".