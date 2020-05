Posible vuelta a clases en las provincias sin contagio

El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que se está pensando en un regreso a las clases en aquellas provincias menos afectadas por la pandemia.

El Ministro brindó esta mañana una entrevista a "Racio El Destape" en donde aclaró que aún faltan muchos detalles por analizar, pero adelantó que se está estudiando la posibilidad de una reanudación parcial de la actividad escolar en aquellas zonas que se mantuvieron libres de contagios de manera prolongada. “Dada la circulación del virus, que en algunas regiones del país tiene impacto y niveles de contagio más fuerte, es posible que en algunos lugares del país se pueda comenzar con antelación. Siempre con todos los cuidados necesarios para lo que implica transitar una pandemia como hoy en día”, expresó Trotta y agregó “También dependerá del desarrollo de todos los protocolos, que no solo den un marco de tranquilidad a toda la comunidad educativa al momento de regresar parcialmente sino que eso pueda disminuir cualquier impacto epidemiológico, que es lo prioritario”.

Trotta agregó en la entrevista que no se trata de un análisis simple y que se deben tomar en cuenta, incluso, las características físicas de cada institución para que se puedan garantizar las medidas de seguridad sanitaria que ya todos conocemos. “El regreso estará sujeto mucho a la realidad edilicia de cada una de las escuelas. La decisión final será de la escuela, respecto a cómo adaptarse a los protocolos, porque no sólo hay que pensar en el trabajo en el aula, sino los espacios comunes y el propio ingreso al establecimiento educativo. Son todos componentes que no son homogéneos y eso va a implicar decisiones muy concretas” advirtió el Ministro.

Luego, ya en un plano más general, Trotta dijo que recién en Agosto o Septiembre se podrá recién analizar cómo será el sistema de calificación que regirá en la mayoría de las escuelas del país. Y no sólo se refirió al ciclo lectivo del 2020 sino también al del 2021. “Hoy, para tener una mirada más clara de los próximos pasos, tenemos que también determinar cuándo se va a volver físicamente a las aulas. Queremos esperar a los meses de Agosto y Septiembre para tener una mirada mucho más clara, haber desarrollado una instancia de evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia y a partir de allí tomar las decisiones necesarias con las provincias”, y agregó que para lograr una solución que deje conforme a a la mayoría, hay que escuchar a todas las voces posibles y que en ese sentido, ya comenzaron a discutir el tema con las provincias, empezando por los mandatarios, "Ya hemos conversado con los gobernadores. Son todas cuestiones que estamos conversando con las jurisdicciones y con los distintos actores del sistema educativo, los sindicatos docentes, las principales referencias pedagógicas, los rectores de las universidades. Hay que tener consenso y al mismo tiempo se debe permitir ver reflejados los pasos que hay que tomar, de manera de que en algún momento se pueda regresar escalonadamente a las aulas. Hay que analizar todavía el despliegue de distanciamiento social dentro de los establecimientos, y cómo reaccionar ante un posible contagio dentro de los establecimientos en medio de las clases”.