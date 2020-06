Argentina registró un promedio de 86 contagios por hora

Antes que el Ministerio de Salud de la Nación difunda el parte diario sobre los nuevos casos en todo el país, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló que fueron 2.060 en las últimas 24 horas. También anunció, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que serán mucho más estrictos con el factor movilidad, a la luz de los registros y casos fatales que registran sus territorios, respecto al resto del país. “Sólo podrán viajar los trabajadores esenciales. Por dos motivos: el transporte público es el foco de contagio y la movilidad promueve la concentración de gente. Por eso la baja en la movilidad es un objetivo, tenemos que profundizar esa caída en la movilidad. En eso vamos a trabajar el fin de semana con el gobierno nacional. Y analizaremos medidas más drásticas”, explicó el jefe de Gobierno porteño.

“Si tenemos que tomar medidas más drásticas para cuidar a la gente no nos va a temblar el pulso”, reiteró Rodríguez Larreta. A su turno, el gobernador de Buenos Aires, opinó: “No tengo mucho para agregar, sólo que los datos empeoraron. Eso nos preocupa porque cuanto más contagio más gente tiene que usar las camas de las terapias intensivas. Eso va generando que, con el paso del tiempo y el correr de la pandemia, haya menos disponibilidad. Armamos una mesa técnica en donde vamos a hacer un indicador compuesto que tiene que ver con la utilización de camas, la disponibilidad, la movilidad social, con los contagios, la evolución de los contagios, la mortalidad, indicadores comunes con los que estamos trabajando”.

Ambos funcionarios que del análisis conjunto saldrán medidas coordinadas, aunque no necesariamente serán iguales en todo el territorio involucrado. ““Vemos los datos de mortalidad, estamos viendo los datos de la focalización, de dónde surgen los contagios, el “R”. Nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a ir siguiéndolos de manera diaria. Como decimos siempre, si los datos siguen así tendremos que tomar medidas más estrictas”. Y para cerrar, fue Kicillof el que aclaró: “Se viene el Día del Padre, es un día familiar pero no se puede violar el distanciamiento y aislamiento que tenemos en la zona del AMBA. Lo que les vamos a pedir es que se limiten al círculo familiar en el que están viviendo. Por favor no violen la cuarentena. Hemos tenido en la Provincia asados, baby shower, reuniones en donde iban más de 30 personas y después hubo que lamentar los resultados”.