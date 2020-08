Encontró un cheque por $2 millones y lo devolvió: le dieron 300 pesos

En la tarde del pasado miércoles, Leonardo Fernández, un tarjetero de estacionamiento medido de la ciudad de Corrientes, encontró en el cordón cuneta de la calle San Juan, un cheque por el valor de 2 millones de pesos. Como su conciencia le dictó, buscó al dueño, lo encontró y lo devolvió. Pero el agradecimiento, si bien existió, no se correspondió con el abultado monto devuelto.





"Yo vivo en el Santa Catalina, allá tengo mi terreno y mi casita. Fui hasta el barrio San Antonio donde vive mi mamá para usar su guía telefónica" contó Leonardo, quien como se hacía antaño, buscó el nombre del titular del cheque en el directorio, y se contactó para avisarle que lo había encontrado.



"Ni bien me atendió escuché ruidos de papeles, se puso a revolver sus cosas... se ve que no tenía idea de que lo había perdido", dijo. El dueño del cheque le preguntó dónde lo podía buscar, Leonardo le respondió que tanto de mañana como de tarde se mantiene en su puesto de trabajo.



"Llegó en una camioneta grande, modelo 2020, y me dio trescientos pesos de recompensa. Yo le pedí que mejor me comprara mercadería para mi hijo, pan, harina, leche. Le dije que no quería el efectivo, pero sí que me ayudara con eso", relató Leonardo. Sin embargo, no obtuvo respuesta. El dueño del cheque le aseguró que era todo lo que tenía y se retiró.