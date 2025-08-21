Creció con un apellido impuesto por mandatos familiares: la Justicia le permitió llevar el que lo representa

La historia tiene un cierre que emociona. Un joven de Villa Regina consiguió que la Justicia autorizara el cambio de su apellido: dejó de lado el del padre biológico, con quien nunca tuvo vínculo, y lo reemplazó por el del hombre que estuvo presente desde que aprendió a hablar y al que siempre llamó papá.

La decisión llegó desde el fuero de Familia, que ordenó rectificar la partida de nacimiento. Así, el apellido materno se mantuvo y el del padre biológico fue suprimido. En su lugar quedó el de ese progenitor afín que lo acompañó en cada etapa de su vida.

En el fallo, la jueza destacó el valor del relato del joven, la solidez del vínculo con su papá de crianza y la necesidad de que la ley dé respuesta a una historia familiar basada en el afecto y no solo en la biología.

El muchacho explicó que su padre biológico jamás mostró interés. Las escasas visitas de la infancia fueron empujadas por su abuela materna, pero con su fallecimiento, el lazo se cortó para siempre. Años después lo vio una sola vez, pero no pudo llamarlo “papá”.

El deseo de cambiar de apellido se hizo más fuerte cuando supo que iba a ser padre. No quería que su hijo heredara un apellido que para él significa abandono. La jueza coincidió: el apellido, señaló, no solo identifica, también representa. Y en este caso, era un peso que el joven ya no quería cargar.