Fito Páez se reconcilió con una de sus ex a 10 días de separarse de Eugenia Kolodziej

Fito Páez volvió a ser noticia, y no precisamente por su música, sino que por una polémica. A solo diez días de anunciar que ponía fin a su relación con Eugenia Kolodziej, la actriz treinta años menor que él, el rosarino sorprendió al aparecer vinculado nuevamente a Julia Mengolini, periodista con la que había mantenido un romance breve hace más de una década.
Ese vínculo, que se desarrolló entre 2012 y 2013, parecía haber quedado en el pasado. Sin embargo, ambos mantuvieron un trato cordial y el reencuentro, según cuentan en su entorno, fue cuestión de tiempo. La chispa se reavivó a comienzos de este año y desde entonces las versiones de reconciliación no pararon de crecer.
El que dio más detalles sobre la historia fue Pepe Ochoa en LAM, donde relató que Fito Páez y Julia Mengolini retomaron el contacto en enero. “Ellos ya habían tenido un affaire, después cada uno siguió con su vida. Fito se separó hace poquito, por lo que las fechas no coinciden, pero todo volvió cuando él la visitó en su radio y se mostraron muy cerca”, explicó el periodista.
En lo que respecta al primer indicio, el periodista hizo alusión a una entrevista en Futurock que le despertó curiosidad. No es habitual que el músico se preste a ese tipo de charlas íntimas, y mucho menos en un espacio conducido por una ex pareja. Para Pepe Ochoa, ese gesto fue la confirmación de que algo estaba sucediendo entre ellos. “Él eligió ir a su programa y ella está separada hace tiempo”, remarcó.
Mientras tanto, la separación con Eugenia Kolodziej se dio en buenos términos, aunque el desgaste fue inevitable. Tras una década juntos, la actriz decidió instalarse en España para impulsar su carrera y la distancia terminó por debilitar la relación. “El vínculo cumplió un ciclo. Ella viajó a Madrid para probar suerte como actriz y eso complicó todo”, contaron desde el entorno cercano.
Con este nuevo capítulo, Fito Páez vuelve a entrelazar vida personal y la polémica mediática, ya que no deja de hacer ruido el hecho de iniciar una relación a muy poco tiempo de su separación. Por lo pronto, si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, todo indica que lo que empezó hace más de diez años volvió a encenderse.