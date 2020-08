"Viajamos igual, queremos ver a papá antes que se muera"

Pasaron dos días que Solange Musse que murió sin poder ver a su padre, y su historia aún conmueve a la región, al país y consigo sale a la luz varias realidades que padecen en estos tiempos de pandemia varias familias argentinas que hace años luchan contra otras enfermedades que, al igual que el Covid, matan.

Dos hermanas de Río Grande, Tierra del Fuego, desean ver a su padre que tiene cáncer de pulmón y está grave en la localidad de San Luis. Según les informaron los médicos, "es cuestión de días".

Victoria y Antonela Garay han realizado más de 10 veces el pedido de ingreso al Comité de Crisis de la provincia para poder ir a Quines, donde su padre se encuentra con cuidados paliativos en la última etapa del cáncer que hizo metástasis en varias partes de su cuerpo. Todos esos pedidos fueron rechazados. En la jornada de hoy presentarán un recurso en la Justicia Federal y emprenderán el viaje desde Tierra del Fuego hasta San Luis, con fe y esperanza de que se resuelva el conflicto en los tres días que tienen de viaje.

“El día jueves tuve el primer contacto con una persona del Comité de Crisis, me llamó por teléfono y me dijo que aceptara hacer la cuarentena en el Hotel Aiello, el valor del día es de $1750, en total son $73500 aproximadamente, porque somos tres, mi hermana, mi sobrino de 5 años que no puede quedarse solo y yo", sostuvo Victoria a un medio nacional.

La joven sostuvo que no cuentan con esa cantidad de plata para hacer 14 días de cuarentena a un hotel: "El cuerpo de mi papá es una bomba de tiempo. La enfermedad avanza a pasos agigantados, en seis meses mi papá es la mitad del hombre que fue toda su vida”, dijo con angustia.

Asimismo, ambas se realizaron un hisopado para poder ingresar con PCR negativo, y una vez que tuvieron el resultado volvieron a realizar el pedido: "Este domingo nos volvieron a contestar que estaba disponible el hotel y nos pasaron el presupuesto. Como se hizo público y hubo repercusión, unas horas más tarde me llamaron del Comité de Crisis diciendo que iban a hacer una excepción y que habría lugar en la ULP".

Victoria también se refirió al caso de Solange: "Nos tocó muy de cerca, porque nos vimos reflejados en ese caso, nos vimos viajando tres días y que nos digan que no pueden pasar. Igualmente el viaje lo vamos a hacer. Vamos con mi hermana y mi sobrino de cinco años, que no se puede quedar solo".

Victoria, Antonela y su hijo de 5 años van a viajar casi 3200 kilómetros para reencontrarse en Quines con su padre.

https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/?prefill_href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvictoria.garay.9803%2Fposts%2F1384768368394968&__cft__[0]=AZXSlTY7BD4SW1oHBjbvIju1sy-2Lz4EQ6IiLOquBYwVRaAd08M21yt438L-yBURTUizmCtp_VaPLB2jOGblh9PXNKnAYckqZM6puuuJYyvvaiVstaceHStQMPgZh-dAmoY&__tn__=p*F#code-generator