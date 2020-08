La vacuna de Oxford solo protegería seis meses

Desde Inglaterra, la patóloga argentina Marta Cohen señaló que la vacuna de Oxford solo brindaría una inmunidad contra el coronavirus de no más de seis meses. En una entrevista con CNN Radio, la pediatra y jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de la localidad de Sheffield, en el Reino Unido, explicó:

"El grupo de la Universidad Oxford y el laboratorio AstraZeneca que planificó esta vacuna dijo que el objetivo de ellos era lograr seis meses de anticuerpos, de defensas. Ni siquiera los mismos investigadores estaban esperando más de seis meses".

Esto significa que “dos tercios de la población mundial se debería vacunar cada seis meses y con dos dosis” porque ni bien se termine esa protección, la persona puede “volver a infectarse”. Este tiempo es el que estiman los científicos, sin embargo, Cohen resaltó que también puede haber infecciones a los cuatro meses.

La vacuna contra el virus de la gripe dura un año, pero es probable que la de Covid-19 “dure poco tiempo”.

“Esperamos que el virus vaya atenuándose y desapareciendo con el correr de los años. Pero no va a ser un efecto inmediato, va a seguir circulando. Por eso, surge la idea de que la población mundial se va a tener que ir vacunando cada seis meses probablemente, o depende de cuánto dure el efecto de la vacuna”, describió la especialista.

Una vacuna para distintas cepas

“El virus mutó en varias cepas que producirían distintos tipos de síntomas. Es decir, las cepas no son las mismas en los distintos países, pero el perfil antigénico sería el mismo. Hasta el momento, las mutaciones no requerirían o no parecerían requerir que se cambie a más de una vacuna”, detalló Cohen.

En nuestro país, circulan tres cepas mientras que en el Reino Unido son más de tres y aún no se sabe si son las mismas. En este sentido, la patóloga argentina destaca que las mutaciones pueden ser agresivas, pero que “hay indicios de que algunas de las que circulan son menos letales”.