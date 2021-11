"A mi hijo lo acribillaron", dijo la madre de Lucas

“Le pido al juez que no los libere y a los tres, a los tres, a los tres, le de perpetua, porque los tres son culpables, para que no haya un Lucas más”, pidió la mamá de Lucas González quien perdió a la vida con 17 años tras haber recibido dos balazos en el cráneo, de un arma policía.

La convocatoria fue en la plaza de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, y la familia pidió que se sumen sin banderas políticas y con una vela encendida.

Mario González y Cintia López, los padres de Lucas, estuvieron presentes de las 19 horas con remeras reclamando Justicia por su hijo.Hubo una gran caravana de autos y colectivos que fueron desde Florencio Varela a la Ciudad de Buenos Aires.

“Le tenemos que agradecer porque la Justicia se está moviendo. Estamos acá porque Lucas no está con nosotros, y no hubiese estado mi hijo ni el de mi compañero, que está presente, porque hoy somos hermanos. Se salvaron de milagro, porque creo que fueron por todo. Y gracias a uno de los nenes que salió corriendo hoy estamos acá contando y pidiendo Justicia por Lucas porque si no hubiese sido peor esto”.

Uno de los oradores fue el padre de otro de los chicos que estaban con Lucas esa mañana: “Los que están acá juegan a la pelota, no son delincuentes... Dejaron de ser acusados para ser víctimas. Automáticamente en el noticiero salió que eran niños que jugaban a la pelota e injustamente fueron detenidos. No le busquen otra cosa. No hay política. Pedimos banderas y velas porque las banderas argentinas y las velas nos representan a todos”.

La madre de Lucas finalizó el acto mostrando un botín y canilleras y dijo: "Ésto era el arma de mi hijo".