Fernández enalteció a los sindicatos y lapidó a Macri

Al participar de un acto sindical, donde UPCN inauguró un nuevo sanatorio, Alberto Fernández recordó que nació en el Sanatorio Antártida, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. “La historia hizo que ese lugar, que era un sanatorio privado, como producto de las crisis que la Argentina vive, se fuera deteriorando y se fuera cayendo ¿Y quién recuperó ese sindicato? El Sindicato de Camioneros. Ahí donde nací yo, ese Sanatorio hoy existe porque un sindicato con su obra social lo recuperó e hizo un lugar de excelencia, que nada tiene que envidiarle a los privados de la Ciudad de Buenos Aires o la Argentina toda”, dijo.

También comentó que su hermano Pablo nació en el Sanatorio Anchorena del barrio porteño de Recoleta. “Con el correr del tiempo se fue deteriorando, ¿pero quién levantó ese sanatorio maravilloso que es hoy? ¡UPCN, compañeros!”, enfatizó Fernández.

“Y ustedes dirán, ‘¿por qué Alberto nos cuenta todas estas historias personales?’. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de vivir la peor pesadilla que es una pandemia y ahí se puso en juego el sistema de salud. El sistema de salud público estaba totalmente abandonado, porque así quisieron que esté quienes gobernaron antes que nosotros”, criticó Fernández.

El presidente , a pocos días de las elecciones, aprovechó la ocasión para contestar indirectamente dichos del ex presidente Mauricio Macri, señalando que "“Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos a ustedes, porque en cinco minutos puedo arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen y eso no lo hace un peronista. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores” ”

Por su parte el titular del gremio, Andrés Rodríguez, luego de recibir el espaldarazo de Fernández para seguir al frente del sindicato, señaló que al sanatorio “lo compramos con recursos propios y ya estaba construido, pero era una estructura obsoleta que hicimos a nuevo, en una torre de 12 pisos a la que dotamos con los recursos más modernos”, y detalló que los 8000 metros cuadrados que había se ampliaron hasta llegar a 17.100 metros cuadrados, aun con las dificultades que hubo durante la pandemia.