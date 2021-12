Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022

El Congreso de la Nación rechazó el Presupuesto 2022 por 132 votos en contra, 121 afirmativos y una abstención, luego de más de 20 horas de un acalorado debate.

El diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo había propuesto el pase a comisión y el pedido fue acompañado por Cecilia Moreau, del Frente de Todos. Después, ante la insistencia de la oposición que exigía que fuera refrendado por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, el economista ratificó la voluntad del oficialismo del pase a comisión.

“Que retorne el presupuesto a la comisión no implica entregar nuestros ideales, significa que este interbloque de ocho diputados no va a votar el presupuesto que propone el oficialismo si este no acepta que es imposible votarlo, si no están dispuestos a dar las explicaciones que corresponden y dejar el relato de lado. Este presupuesto está flojo de papeles. Tengan la humildad de aceptar que no tienen los números, que no está bien redactado, que ya no habrá más autorizaciones extraordinarias para nadie”, enfatizó Graciela Camaño del interbloque federal.