Labraron un acta a Macri por no cumplir con el aislamiento

El ex presidente, Mauricio Macri, no cumplió con el aislamiento obligatorio tras su viaje a Europa y le labraron un acta, de acuerdo con la información difundida por el canal C5N. El ex mandatario había declarado que pasaría la cuarentena en su casa de San Isidro, pero no estaba en el domicilio cuando pasaron inspectores del ministerio de Salud a constatar su paradero.

Macri había regresado el lunes pasado al país después de haber pasado casi un mes en Europa. Su estadía se prolongó más de lo previsto por las restricciones en los vuelos impuestos ante la amenaza de la llegada de la variante Delta del coronavirus Covid-19. El ex presidente había viajado a España para participar de actividades de la Fundación FIFA, de la que es titular, y presentar su libro Primer Tiempo.

Se esperaba que tras cumplir con el aislamiento obligatorio Macri se sumara a la campaña de Juntos de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero al parecer, al igual que en ocasiones anteriores en que debió guardar aislamiento tras ser contacto estrecho de contagiados de Covid-19 el ex mandatario incumplió con los cuidados mínimos y no estaba en su hogar.

"Se dejó constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021" indica el acta que labraron los inspectores.

Los inspectores convocaron a dos testigos para que constataran la falta de respuesta en el domicilio y que firmaran el acta y ahora será citado por la autoridad de aplicación para que explique la razón por la que violó el aislamiento obligatorio que debía guardar.