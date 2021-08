Seguiría la doble indemnización y prohibición de despidos

El Poder Ejecutivo analiza extender durante el año que viene la prohibición de despidos y la obligación de doble indemnización en caso de cesantías, que tienen vigencia por lo que resta de 2021. Todo dependerá de las condiciones sanitarias del país, que en caso de mejorar podría obligar a flexibilizar la decisión.

Estas dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el inicio de la pandemia y que fueron extendidas por decreto a lo largo de 2020, y luego hasta fin de este año tenían como objetivo proteger las fuentes laborales, pero generaron fuertes críticas desde el sector empresario a medida que los meses avanzaban, y de hecho igualmente se produjeron muchas pérdidas de puestos de trabajo formales por cierre de empresas y comercios producto de la crisis económica derivada por la situación sanitaria.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, lo calificó como el “triple cepo” laboral, indicando que es una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales, pero desde el gobierno sostienen que no es el motivo por el que no se genera más trabajo, y que "ni el fondo monetario lo ve así ".

Sin embargo , con la prolongación de esta medida el gobierno de alguna manera evita aumentar los índices de desempleo, y aseguraron que van a intentar debatir cómo mejorar la productividad, no solo de los empleados sino de todos los factores de la producción”, en el marco de los convenios laborales.