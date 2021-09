Desde hoy la hidrovía es del Estado

Ayer fue el último día en que rigió el sistema de concesión por cobro de peaje en la Hidrovía troncal Paraná-Paraguay, sistema que tuvo vigencia en los últimos 26 años. A partir de las 00.00 de hoy pasó a ser la Administración General de Puertos (AGP) quien cobra el canon de US$3,06 por tonelada transportable a los barcos de carga que circulen.

Quienes utilicen la vía navegable deberán depositar el dinero en una cuenta en el Banco Nación creada especialmente para ese fin. Por esta autopista fluvial se mueve el 80 por ciento del volumen del comercio exterior argentino.

Por otra parte, el gobierno decidió continuar con los servicios de la compañía belga Jan De Nul para el dragado de la Hidrovía, una tarea que viene realizando desde hace más de dos décadas, durante las cuales hubo una mejora en las condiciones de navegabilidad. Un nuevo Ente de Control y Gestión de la vía navegable será el encargado de organizar la licitación larga y establecer las nuevas pautas en los pliegos. También revisarán la tarifa del peaje.

Durante un año, o lo que dure el trámite para poner en marcha esa licitación y adjudicarla, no se harán las obras de profundización que se necesitan para que el calado se ajuste a la navegabilidad de los barcos de gran porte. Este dato no es menor, teniendo en cuenta la bajante del Paraná, en los que los barcos son más chicos o no salen con carga completa encareciendo los costos.