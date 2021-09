Extrema tensión tras la carta de Cristina al Presidente

La situación del gobierno nacional de Alberto Fernández era en la noche del jueves muy complicada. El Presidente, con sus más cercanos, analizaba el camino a seguir, que pasaría indefectiblemente por cambios en el Gabinete, en el contexto de implosión del Frente de Todos después de una durísima carta pública de Cristina Kirchner, la vice presidenta.

“No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí”, expresó Cristina a través de una extensa carta que publicó a las 18.56 horas a través de su cuenta de Twitter.

“Solo le pido a Alberto que honre su decisión”, escribió. Y dijo: “Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional”, expresó.

Es la segunda jornada de crisis política desencadenada luego del resultado de las PASO, y las presentaciones masivas de renuncia de ministros y funcionarios del día de ayer.

“No soy yo el que lo que jaquea al Presidente, es el resultado electoral”

Este jueves, luego de una publicación del presidente en la cual dijo: "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos"; ahora la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, salió al curce y a responder de alguna manera las críticas que indican que quiere desestabilizar al gobierno de Fernández, impulsando cambios en el gabinete.

"Sin embargo ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?"

La carta completa que publicó en su cuenta de Twitter en La carta completa de Cristina Kirchner