Un conocido actor hizo "arte" en un cartel de un candidato

A pocos días de las elecciones 2021, el actor Alfredo Casero, fue fotografiado "in fraganti" con aerosol en mano, cuál "grafitero", vandalizando una pegatina del Frente de Todos. El candidato del oficialismo en la ciudad le respondió por Twitter.

El próximo domingo son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , y se podría decir que la campaña esta caliente y se encuentra en su punto más alto de tensión. Además, decidió exhibir en tono irónico su obra de arte en sus redes sociales para que los usuarios puedan disfrutarla.:

De que se trata el "arte": genitales masculinos.

“Esto que está pasando, es un atentado a nuestras libertades como personas, que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben que esto no se hace. No le pueden dibujar poron…as a este muchacho”, agregó, irónicamente, en el video.

Video de Caruso pic.twitter.com/AOGtyWjRom — Alfredo Casero (@agencialavieja) September 4, 2021

El candidato "perjudicado" con esta delicadeza fue Leandro Santoro, quien aspira a ocupar un asiento en la cámara baja tras las elecciones que se avecinan. El actual legislador porteño no se quedó callado y le respondió al artista por el mismo medio, la red social del pajarito. “Sos mejor artista plástico que humorista”, chicaneó.