La Corte no va a "ceder a presiones"

"Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido” dijo el ministro del máximo tribunal de justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Sus declaraciones parten como consecuencia de la marcha que parte del oficialismo realizó la semana pasada solicitando la renuncia de los integrantes de la CSJ. En ese sentido señaló que " hay dirigentes que tienen intereses legítimos para reformar el Poder Judicial y es algo entendible. Lo que no se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”. Noticias Relacionadas El cultivo de Cannabis será tema de la Corte Suprema

Organizaciones neuquinas marchan contra la Corte Suprema

Lorenzetti que han enfrentado distintas movilizaciones y la respuesta ha sido siempre la misma. “La Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga. La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza; no reaccionamos frente a cualquier coyuntura”, dijo el jurista que ingresó a la Corte en el año 2004.

El ministro también explicó que " mientras el gobierno no designe al quinto integrante del tribunal se buscar acuerdos, lo que requiere un fuerte trabajo interno." En los casos que no haya consenso, se designarán conjueces. Dijo que lo mismo ocurre en otros ámbitos de la justicia, como en Rosario o en Coodoro Py, donde no se cubren las vacantes.