Roberto Feletti sobre la inflación: "Milagros uno no hace"

El Gobierno lanzó una "guerra" contra la inflación para intentar ponerle freno a la suba de precios descontrolada que se viene registrando. Refiriéndose a este tema, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, dijo que "milagros uno no hace".

Además, admitió que "el índice de marzo va a dar mal. Hay mucho impacto de la guerra, mucho impacto en los productos de harina. Eso va a pegar bastante y es lo que más me preocupa". Esta semana se reunió con los panaderos para que el kilo de pan no supere $270 durante 90 días, indicó que los precios "no bajan solo con regulación, se pueden controlar que es lo que estamos haciendo".

Los dichos del funcionario nacional se dan en momentos en que consultoras privadas estiman la inflación de marzo en torno al 6% que de confirmarse sería la más alta en años y acumularía en apenas tres meses casi un 15%.

Feletti, señalo que hay dos tipos de inflación: "La monopólica, que es la que intervenimos en las góndolas, y la internacional, que es el desacople que se materializa a través de las retenciones. En este marco, discutimos, pero uno milagros no hace".

También, el secretario se mostró a favor de aumentar las retenciones al campo. "El pueblo argentino tiene que tener en cuenta que nosotros no podemos convalidar un efecto riqueza, que alguien que acopió trigo, ese producto de pronto se duplique o suba un 70% en dólares y ese efecto riqueza se traslada al pan y lo paga la población", finalizó.