Moyano: “voy a pedir una AUH para todos los trabajadores”

El referente del gremio de Camioneros y uno de los jefes de la CGT, Pablo Moyano, anunció este miércoles le pedirá formalmente al Gobierno de Alberto Fernández una asignación familiar para todos los trabajadores registrados. También advirtió que al Ejecutivo le “falta más fuerza” para controlar la inflación.

“Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares. Por eso, vamos a pedir que ese pago se universalice”, dijo el sindicalista.

“Ayudaría a aumentar parte del salario del empleado y ese dinero va a ser volcado al mercado interno. Sería importante que, a través de un decreto o una ley en el congreso, se termine con esta discriminación y todos los trabajadores registrados cobren la asignación familiar por hijo”, resumió Moyano antes de explicar que la solicitud será dirigida “al presidente Alberto Fernández, al compañero Sergio Massa, por su condición de titular de la Cámara de Diputados, y la ANSES”.

El reclamo del sindicalista apunta a buscar alternativas que compensen la suba permanente de precios, que se observa fundamentalmente en el valor de los alimentos y otros productos esenciales.

“Hay un crecimiento de la actividad económica, las paritarias son libres y se dieron bonos a jubilados y trabajadores informales, pero lamentablemente no alcanza. La inflación está comiéndole el salario a los trabajadores y, si eso no se controla, en tres o cuatro meses se diluyen los aumentos”, advirtió Moyano.

Para Moyano, el oficialismo no le encuentra la vuelta a la suba de precios y tiene que dar ya mismo una muestra contundente de autoridad: “Falta más fuerza para exigirles a estos tipos que remarcan todo el tiempo. No puede ser que Paolo Rocca siga manejando el mercado, el campo maneje el precio de los alimentos. El Gobierno debería sentarlos a una mesa y decir hasta acá llegamos, no se puede”.

El referente del gremio, también se refirió a la interna que atraviesa al Frente de Todos y advirtió que el sindicalismo hará “todo lo posible para que haya unidad nuevamente y que termine el mandato de Alberto con respuestas a los trabajadores”. Además, agregó que “Cristina sabrá si será candidata. “Vamos a hacer esfuerzo para estar juntos o se irá a una gran paso”, concluyó.