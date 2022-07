Reclaman aumentar el precio del gasoil para frenar la escasez

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Chaco, Oscar Gaona, dialogó con el programa “Pórtense Bien” conducido por Claude Staicos y Rubén Boggi, y pidió por una nueva actualización en los precios para frenar la escasez de gasoil registrada en gran parte del país. “Solo así se va a poder importar sin ir a pérdida”, precisó.

Gaona explicó que, aunque el pico de demanda de gasoil quedó atrás luego de la finalización de la cosecha de soja, fue imposible cumplir con el abastecimiento para las estaciones chaqueñas durante los meses de abril, mayo y junio.

“Argentina no tiene suficiente producción de combustible y solo cuenta con las destilerías necesarias para un consumo promedio”, manifestó el referente de la Cámara de expendedores de Chaco y agregó que “este año no se pudo cubrir la demanda porque venimos de casi un año con precios congelados, totalmente descolgados de los valores internacionales”.

En ese contexto, Gaona manifestó que los combustibles en Argentina cuestan cerca de la mitad que en los países limítrofes, en un contexto en donde los precios internacionales se han disparado producto de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas a Rusia, uno de los principales exportadores de gasoil en el mundo.

"A la hora de proponer soluciones para frenar la escasez, hay una medida que es muy dolorosa pero necesaria, y es aumentar el precio de los combustibles a tono con lo que sucede en todo el mundo”, expresó el Gaona en comunicación con AM550 y 24/7 Noticias.

Además, aseguró que un nuevo ajuste en los precios aseguraría que la importación de barcos con gasoil “no se haga a pérdida” en un contexto “en donde la Argentina no tiene dólares”. “Sí no se frena ese déficit en la balanza comercial, se va a terminar afectando a todas las personas, porque eso lo va a tener que pagar el Estado de alguna forma”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Expendedores de Chaco consideró que, a largo plazo, se debe cambiar la matriz energética del país, frenando la demanda excesiva de gasoil para usos industriales e impulsando la reconversión a gas.

“Tenemos la segunda reserva de gas natural a nivel mundial, pero acá en el norte, somos 4 las provincias que ni siquiera tenemos conexión, y todo demanda y se hace con gasoil”, concluyó.