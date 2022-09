Carlos Beraldi: Luciani y Mola “construyeron una historia"

El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, dijo que la Fiscalía hizo un intento desesperado para mantener la acusación que tenía certificado de defunción. En esa línea, el letrado consideró que se falseó prueba y se introdujo el plan "limpiar todo" en base a llamados de otros acusados.

Durante el segundo día de alegato, Beraldi expresó: "La Vicepresidenta no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas". Así, el abogado defensor de la ex mandataria se refirió a mensajes y llamados del ex Secretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

“Construyeron una historia para dar contenido y credibilidad a mensajes que en sí mismo no tenían mayor relevancia”.

En su alegato final, Beraldi esgrimió: "Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio".

Cuando tuvo que hablar de la utilización que hicieron los fiscales de los 26.000 mensajes, Beraldi dijo que ellos solo usaron cuatro o cinco y enumeró: "Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros".