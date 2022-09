Cristina Kirchner volvió a disparar contra Mola y Luciani

La actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un video que desmiente presiones para votar el Presupuesto tal como expusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante la causa de Vialidad. La ex mandataria nacional disparó nuevamente contra las "versiones" de estos letrados y manifestó en cuenta de Twitter: "Mirá este fragmento del alegato del doctor (Carlos) Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto”.

Cristina Kirchner publicó un video de tres minutos en la red social anteriormente mencionada donde se escucha parte del alegato que el defensor pronunció en las jornadas de este lunes y martes. Allí, en ese clip, el abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, afirmó: "Esa fantasía de amedrentamientos se construyó fuera del ámbito judicial, pero cuando viene a este ámbito, hay que probar estas cosas y hay que preguntarles y probar esto a los –legisladores- que tuvieron en ese momento. No podemos probarlo con los que están con una filiación con el Gobierno y entonces le preguntamos a los otros –a la oposición-“.

Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls. “Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”. J.D.P. pic.twitter.com/DV6Xlp5s0W — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2022

En ese mismo video, el letrado agregó: "Le vamos a preguntar a personas que han impulsado muchas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Le preguntamos a Margarita Stolbizer (JxC) si sabe o conoce si algún legislador fue presionado por el Ejecutivo para que vote las leyes de Presupuesto”.

Con respecto a las supuestas presiones que sufrieron algunas diputadas, una de ellas, Margarita Stolbizer, contestó: "No, nunca. Para nada. Nunca me presionaron a mi ni a ningún otro legislador". En ese mismo tenor, el diputado de Cambiemos, Francisco Sánchez, respondió que no tuvo presiones.