El papá de Lucio Dupuy publicó un desgarrador mensaje

Christian Dupuy, el papá de Lucio, publicó un desgarrador mensaje; cuando faltan tres semanas para que se conozca el veredicto por el asesinato del niño. "Imposible olvidar lo desgarrador y doloroso que fue verte en un cajón", es parte de lo que escribió en la carta pública.

La publicación

“Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí. Imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso que fue verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre y no así como pasó. Un año y 2 meses y sigo sin entender, y aún nadie me ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto. Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa, y tu vocecita diciéndome ´papi’. Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida y nunca lo va a hacer porque tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño”.

El pasado jueves 22 de diciembre, el fiscal del juicio, pidió en audiencia que la mamá de la víctima y su pareja, sean condenadas a prisión perpetua por "homicidio calificado" y "abuso sexual" del menor de 5 años, que fue asesinado en el mes de noviembre de 2021, en La Pampa. Además, la querella, agregó el agravante de "odio de género". En relación a las defensas, se informó que plantearon el hecho como "preterintencional" (cuando existe la intención de dañar, pero no de matar).

La autopsia que solicitó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), detalló que el nene tenía “politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”. Indicó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones.