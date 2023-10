Resultados electorales: "El voto cambió. La gente pasó de la bronca al miedo"

En el contexto de las elecciones recientes, Sergio Massa se alzó como el candidato victorioso con un sólido 36,68% de los votos, consolidando su posición como una de las figuras políticas más destacadas en el escenario argentino. En un sorprendente giro, Javier Milei aseguró el segundo lugar con un 29,98%, mientras que Patricia Bullrich quedó en tercer lugar con el 23,83% de los votos, lo que reflejó la diversidad de opiniones y preferencias en el electorado argentino. Estos resultados establecieron un nuevo panorama en Argentina y desencadenaron una serie de conversaciones y análisis en el ámbito político y académico.

En una conversación sostenida en "La Primera Mañana" por AM 550 y CN 24/7, el politólogo Ruben Zavi aportó su perspicaz análisis sobre los resultados electorales. Durante la entrevista, se discutieron diversas cuestiones, incluyendo el sorprendente desempeño de los candidatos, los factores que influyeron en la transformación de los resultados desde las PASO y las estrategias que se perfilan para el futuro.

Ruben Zavi comenzó destacando el impacto del voto en blanco y el aumento de la participación ciudadana, subrayando el papel del miedo en el cambio de preferencias de los votantes: "Tenemos que tener en cuenta que el miedo jugó un papel importante. La gente pasó de la bronca al miedo". Hizo hincapié en la subida significativa de un candidato y cómo este aprovechó el temor para aumentar su base de votantes.

El politólogo también resaltó la importancia de entender que los dirigentes políticos no son los principales catalizadores del voto, ya que "la gente vota en función de sus necesidades y no solo en base a las recomendaciones de los líderes". Además, mencionó ejemplos específicos de provincias donde los dirigentes no lograron movilizar votos: "Específicamente en Neuquén, los dirigentes no movieron votos", afirmó.

Zavi subrayó que los escándalos de corrupción y los acontecimientos asociados no parecen tener un gran impacto en el comportamiento de los votantes. En particular, mencionó un escándalo que no influyó en el resultado electoral: "Los escándalos asociados a hechos de corrupción no mueven a la gente. El escándalo de Martín Insaurralde, vemos que no surgió efecto", subrayó.

Finalmente, Ruben Zavi reflexionó sobre el futuro del peronismo y cómo logró sobrevivir y adaptarse en el pasado a través de diferentes líderes y estrategias: "El peronismo en Argentina siempre ha tenido esta facilidad para adaptarse entre la derecha y la izquierda", comentó. En el caso de una victoria del peronismo, destacó que el kirchnerismo no desaparecería y que subsistiría a través de otros líderes y facciones dentro del movimiento.