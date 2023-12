Elon Musk ratificó su apoyo a Milei en X: la respuesta del libertario

Días previos a la asunción del nuevo presidente electo en Argentina, Elon Musk, el magnate sudafricano y propietario de la red social X (ex Twitter), compartió esta mañana un extracto de una entrevista realizada por el escritor y periodista Jorge Asís al presidente entrante, Javier Milei. En respuesta, el líder libertario replicó con una frase en inglés.

En la entrevista, Milei expone la esencia de su teoría económica al citar al economista Milton Friedman: "Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas".

Milei insiste con su idea recurrente: "No ha nada más injusto que la justicia social. El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley". "El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postra se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde", sentenció Milei años atrás en la entrevista que brindó al canal A24 y reflotada hoy por Musk.

En la misma línea, el mandatario electo insistió: “En el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso y distribuirlo en función de lo que quiere el que está en la poltrona”, remarca el libertario sobre el final.

La respuesta de Javier Milei

El líder de La Libertad Avanza (LLA) respondió en inglés al tuit del magnate sudafricano con el siguiente comentario: "We need to talk, Elon..."

Elon Musk y Javier Milei, cada vez más cerca

Esta no es la primera vez en que el magnate y el líder libertario encuentran puntos en común. Después de que Musk elogiara a La Libertad Avanza como "un gran cambio", el diputado lo invitó oficialmente al país, manifestando: "Están invitados a regresar a Argentina el próximo año si ganamos".

Lo curioso es que, tras la sugerencia de Milei de que Musk visitara el país en caso de que él resultara elegido presidente, el empresario optó por eliminar el tuit en el que elogiaba el "cambio" que representaría dicho resultado.

En otra instancia, el magnate respondió a otro mensaje del periodista Tucker Carlson acerca de un adelanto de la entrevista con el líder libertario, abordando los problemas económicos de Argentina en un discurso que comparte similitudes con las posturas de los líderes de La Libertad Avanza: "El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, arruinó a innumerables países".

Finalmente, el empresario y propietario de Twitter reaccionó ante la victoria del líder libertario en Argentina. Lo hizo a través de un comentario en la red social X, de la cual es dueño, al responder a un posteo de la cuenta "EndWokeness" que declaraba, en inglés: "Mierda, Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en Argentina".

Musk no dudó en respaldar el mensaje, al que añadió el comentario "Prosperity is ahead for Argentina" ("La prosperidad está por venir para Argentina"), expresando un augurio muy positivo.