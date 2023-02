Se reunirá la mesa política del FdT por pedido de Alberto Fernández

Alberto Fernández convocó para el jueves 16 de febrero a la mesa política del Frente de Todos con el fin de empezar a delinear la estrategia partidaria para las próximas elecciones. Se espera la asistencia de representantes de los distintos espacios políticos del partido. La reunión será a las 19:00 hs en la sede del Partido Justicialista en CABA.

El domingo, el presidente, quién además es el titular del Partido Justicialista, había afirmado la intención de armar una mesa política que diseñe las reglas electorales del Frente de Todos con "la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año".

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado había confirmado esta convocatoria alegando: "es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria".

La convocatoria se da luego de la fuerte interna entre Wado De Pedro, allegado al ala más dura del oficialismo, y el propio Fernández. Según se filtró, el ministro de Interior criticó al mandatario por no haberlo invitado al encuentro con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Ayer, en una entrevista con una radio de Buenos Aires, Alberto Fernández dijo que no quería tocar ese tema, pero de manera implícita, apuntó contra el referente de La Cámpora: "Yo se con quién puedo gobernar y con quién no". Por su lado, durante la tarde de esre martes, De Pedro pidió dejar de lado estas discusiones, aunque aclaró que va a seguir “militando desde el lugar que me toque y le pese a quien le pese”.