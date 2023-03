Macri, con críticas a los narcos y misterio por candidatura

Mauricio Macri estuvo este lunes en Rosario y brindó una conferencia de prensa en el marco de la presentación de su libro ¿Para qué?, en la que habló como si estuviese en la carrera electoral. Fue muy crítico con los gobiernos de Santa Fe y nacional e incluso los acusó de “ser cómplices con el crimen”.

“El combate contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia”, remarcó Macri al referirse a la ola de violencia narco que sufre Rosario en el último tiempo. “Si perdemos la sensación de libertad no hay futuro, porque no podemos estar en manos de esta gente, que quiere tomar el control de toda la sociedad. Por eso tenemos que actuar y estamos a tiempo”, agregó.

El ex presidente dijo que visitó la provincia para “solidarizarme con mis queridos rosarinos por todo lo que están viviendo". Además, argumentó que también se reunió con empresarios gastronómicos y se hizo eco de los reclamos por los cortes de luz y la inflación, entre otras cuestiones. “Espero que cuando Juntos por el Cambio gobierne algo haya cambiado”, dando por sentado que su sector político estará en el poder.

“El actual gobierno ha sido cómplice en el crecimiento del crimen”, mencionó sobre el gobierno nacional. “Hay cosas básicas que uno no puede hacer, no podemos asustarnos, esto es consecuencia de políticas perversas”, continuó y consideró: “Hay que volver a invertir, usar Inteligencia, trabajar coordinadamente y en conjunto. Acá no trabajan juntos, ni siquiera con el partido propio, son campeones mundiales del desquicio”, apuntó.

Al ser consultado por las declaraciones de Lilita Carrió el último fin de semana, donde dijo que hay personas vinculadas con el narcotráfico entre los partidos que quieren derrotar al peronismo en la provincia, Macri indicó que “Lilita es una dirigente de larga trayectoria, no necesita que yo ande explicando lo que plantea”.

Con respecto a los años en que estuvo en el poder subrayó que “no estoy acá para decir que no hubo errores, pero habíamos avanzado en el rumbo correcto y ahora no vamos a llegar por arte de magia de vuelta al 11 de agosto, donde se rompió todo”

“Va a llevar un esfuerzo volver al 11 de agosto, donde el barco giró de vuelta y fue hacia el mundo del populismo destructivo, nocivo, que nos puso en este lugar donde hoy tenemos menor salario, mayor inflación, más inseguridad, menos energía, volvimos a tener que importar energía, se nos corta la luz y así podíamos seguir detallando un montón de cuestiones que están mal en el actual gobierno”, sentenció.