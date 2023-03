Massa apuntó contra los asesores de Alberto

El Frente de Todos (FdT) ya es un espacio caracterizado por ser su propio peor enemigo: otra vez floreció una interna por un off the récord que se divulgó dentro del oficialismo. En esta nueva ocasión, la disputa se generó entre el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de la nación, Alberto Fernández.

El viernes pasado, se empezó a rumorear que el Ministerio de Economía estaba planeando la implementación de un desdoblamiento cambiario . Según trascendidos, estas filtraciones de medidas económicas que "se tendían en carpeta" fue lo que generó el disgusto de Massa. Fuentes de ambas partes expresaron que el mensaje del titular de Hacienda al presidente fue conciso: "Les voy a contestar a todos los que juegan a la internita poniendo en riesgo la economía".

El llamado ocurrió cuando Massa arribó a Buenos Aires, después de su viaje a Panamá, donde participó de la asamblea anual del BID. El funcionario estaba furioso porque entendía que mucho de lo que se había publicado y dicho en los medios sobre su figura política tenían una única fuente: los asesores de Alberto Fernández.

Todo esto sucedía, mientras que por la sequía que azota a la Argentina, por estos días se estiman pérdidas superiores a los 20 mil millones de dólares y la última medición de la inflación escaló al 6,6%. Por ese motivo, Massa salió a aclarar que "tiene cabeza enfocada en la economía y no en las elecciones".

ANTECEDENTES:

En marzo del 2022, cuando se aprobó en Diputados el acuerdo con el FMI, Massa ya se había expresado sobre estos conflictos que florecen por el uso del off the récord:

"A veces veo notas que citan en off a hombres que hablan en nombre del Presidente y después hablo con él y no piensa eso. Hay mucho macho del off the récord que después no tiene la valentía de plantear las diferencias en voz alta".

Esta cuestión es algo que se recalca constantemente dentro del FdT. Cristina Kirchner, hace semanas, expresó en un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo: "en un off se dicen barbaridades que después se niegan". Previamente, la vicepresidente -en una de sus cartas en tiempos de pandemia- había disparado contra el vocero, Juan Pablo Biondi, quien posteriormente se fue de su cargo. De la misma forma, le sucedió contra el ex ministro de producción, Matías Kulfas, quien como Biondi también tuvo que dejar su cargo.