Sergio Berni se comparó con Fernando Báez Sosa

El pasado 3 de abril, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue golpeado en el medio de un piquete. Fue en el marco de una protesta que realizaron colectiveros por la muerte de Daniel Barrientos, un colectivero asesinado mientras estaba trabajando. Durante esta jornada, Berni volvió a referirse sobre la agresión que recibió con una polémica comparación .

"No me escondo atrás de un escritorio, ni de declaraciones rimbombantes por redes sociales”, dijo el ministro en diálogo con Radio Perfil sobre lo sucedido. En la misma conversación, comparó la agresión que recibió con el caso del joven que mataron a la salida de un boliche en Gesell: “Si capaz no hubiera tenido la fortaleza propia de mi actividad y de mi historia de vida, era muy probable que hubiera terminado como Báez Sosa".

El juicio de Báez Sosa tuvo un gran revuelo mediático a principio de año. Tal es así, que la reiteración de imágenes a las afueras de los centros bailables retrotraen la trágica noche del 2020. Si bien también pasó menos de un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta, a Berni lo ocurrido le recuerda al caso que conmocionó al país durante el último verano: “no es pegarle a un ministro, es pegarle a una persona de manera innecesaria, patotera, que las imágenes me remontan a Fernando Báez Sosa y mire cómo terminó”.

El ministro aclaró que "por suerte las cosas no se dieron así", pero también pidió que el golpe que recibió no se tome con tanta liviandad: “fue un ataque en patota, certero, cobarde y la magnitud de los golpes pudieron terminar de manera trágica". Por último, también se refirió a los allanamientos que le realizaron a colectivos con pasajeros a bordo durante la última semana: “El juez pidió un allanamiento y eso es lo que se hizo, me parece intrascendente evaluar si fue demasiado en el marco de la situación”