Julián Gadano: "Es un 'aireducto' más que un gasoducto"

Las repercusiones por el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner hacen eco en todos los rincones del país, donde Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa estuvieron acompañados por funcionarios provinciales -entre ellos, Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez-, líderes empresariales y representantes de la industria energética para dar inicio oficialmente a la importante obra de infraestructura que garantizará el suministro de gas en distintos puntos del país.

A tan sólo meses de las elecciones, cuesta ignorar la plataforma electoral que significa inaugurar una obra de semejante envergadura en un nuevo aniversario de la firma de nuestra independencia, donde el actual ministro de Economía sale fortalecido frente a una foto sepia y cada vez más borrosa como la de Cristina y Alberto.

En este sentido, el ex Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano conversó con Radio Mitre Patagonia luego de mostrarse muy crítico en un hilo de Twitter donde condenó el contexto político de la inauguración del gasoducto: "Disfrazaron de épica un acto de campaña".

"El gobierno hace una serie de anuncios con tono electoral que se alejan de la realidad: el gasoducto es una obra atrasada y fueron las empresas quienes lo hicieron en tiempo récord. No fueron ocho meses, sino tres años y medio. Hacer una épica de algo sobre lo cual tendrían que dar explicaciones, no tiene sentido", declaró Gadano.

En cuanto a la pronta operatividad del gasoducto, Gadano dijo en tono irónico: "como aún no se terminó es un 'aireducto' más que un gasoducto, no está transportando gas. Pero hacer una inauguración con todo el gobierno, cuando lo único que hacen es cerrar un caño me parece un poco exagerado".

Por último, el ex funcionario también se explayó sobre los aspectos presupuestarios de la obra: "Lo que teóricamente están ahorrando -u$S 500 millones- en realidad es porque se gasta muchísimo en GNL importado".