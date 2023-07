Larreta: "El kirchnerismo ha hecho de la Argentina un país unitario"

Este sábado, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo visitando la provincia de Neuquén en el marco de la campaña de cara a las primarias que se van a realizar en agosto. Y, junto a la candidata a diputada nacional Leticia Esteves, estuvo dialogando con Agustín Amado en exclusiva por Prima Multimedios.

El jefe de gobierno porteño visitó Vaca Muerta y habló de la potencialidad que tienen los recursos naturales en el país: "Es lo que promete la Argentina en su totalidad. Pero no alcanza con eso. Hay otros países que tienen recursos naturales. Mirá Venezuela: los principales yacimientos petroleros en el mundo y es un desastre. Entonces, los recursos naturales por sí solos te dan una oportunidad, pero eso no es definitivo, hay que acompañarlo de un cambio profundo".

Larreta aclaró que en todos los temas que haya por trabajar, hay que ejercer un cambio profundo y amplió sobre lo que se centra su campaña electoral: "En cada uno de los temas, estamos presentando propuestas que van al detalle. Porque acá la pregunta del millón es el "¿cómo?". Porque todos los candidatos que van a venir acá y van a decir "Si, que la educación es prioridad y vamos a mejorar la salud". ¿Cómo? esa es la pregunta. Para eso es que necesitas gente con experiencia, que conozca, que conozca el Estado, que haya estudiado los temas. En cada tema vamos a definiciones concretas de cómo se lleva adelante. Y en muchos casos con la experiencia que lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires".

EDUCACIÓN

Sobre el tópico, explicó que se necesita "una revolución educativa" y caracterizó a la educación como un "servicio esencial". En esta sintonía, habló de la importancia de cumplir con los días de clases efectivamente dictados: "Día que se pierde, día que se recupere. Pero tiene que haber 190 días con los chicos más tiempo en la escuela. Obviamente, no se agota ahi. Pero la cantidad de chicos en Argentina que no tienen eso hacen que algo tan elemental pase a ser una de las prioridades".

Por otra parte, enfatizó en los contenidos: "Tenemos que llevar a los chicos al mundo del trabajo del futuro. Incorporar tecnología en la curricula; inglés, que en todos los trabajos está demandando cada vez más. De vuelta, te lo digo con la autoridad de que lo hice: en la Ciudad de Buenos Aires tenemos inglés de primer grado a quinto año. Y ya tenemos escuelas bilingües. Tenemos tecnología desde el jardín con una computadora. ¡Conectividad! Una escuela sin conectividad es como estudiar en una escuela sin luz. Y eso pasa en la Argentina de hoy. Padres desesperados que ven que van pasando los años y no aprenden".

5G

Siguiendo con la conectividad, el precandidato a presidente sostuvo que es un "servicio básico". Pero a la vez, se refirió a las redes móviles de quinta generación con mayor rendimiento de red y la controversia con Huawei: "Hay alternativas. Hay alternativas alrededor de Nokia, hay alternativas en los Estados Unidos. No tiene porqué implicar una decisión geopolítica eso". Asimismo, concluyó sobre su necesidad de implementación: "Lo que no puede pasar es que vengas en el auto a 20 kilómetros afuera de la ciudad y no tengas señal. Y eso nos pasa a lo largo de todo el país" .

JUJUY

Sobre lo que ocurrió en la provincia del norte, dijo que "hay gente que va en contra de las instituciones". Y allí, amplió: "Nosotros no podemos aceptar el chantaje de gente que porque corte una ruta; entonces, pareciera que no hay acuerdo. Acá lo votaron. Más acuerdo que eso no existe: lo votaron los jujeños la reforma constitucional. Y así y todo tenés algunos que quieren imponer su voluntad cortando rutas. Entonces cambiemos la constitucion: a partir de ahora no hay que votar más, sino que el que corta más rutas tiene derecho a decidir. ¿Eso queremos para la Argentina? Yo no. No puede ser que cortar una ruta te de derecho a decidir. No es la Argentina que quiero. Entonces, hubo un proceso de consenso tan fuerte que incluyó una votación por la Asamblea Legislativa. Basta de la Argentina de los aprietes".

ECONOMÍA

Antes de entrar en este tema, aclaró que va a ser el primer presidente en ser economista en caso de ser elegido. Y allí, sobre la interrogante de cómo solucionar los problemas económicos del país, sostuvo: "Es un problema complejo. Si fuera fácil, en un zócalo, alguien ya lo hubiera resuelto y no estaríamos en el lío que estamos metidos. Requiere una visión integral, requiere una política exportadora (hoy el mundo necesita productos argentinos). Ahora, para exportar cualquier otro producto tenés que hacer una lista de cosas en lo laboral".

Siguiendo con el tema, habló sobre la importancia de "terminar con los juicios laborales". Y aquí, resaltó los convenios petroleros de Neuquén: "Hay algunas industrias que convenios son prehistóricos; en algunas, en otras está muy bien avanzado. Justamente acá en la provincia, el convenio petrolero de Vaca Muerta, es un convenio que permitió el crecimiento de Vaca Muerta. Ahora, del otro lado hay algunos que son un desastre. Como todo".

"Tenemos que bajar impuestos", dijo por otra parte. "No puede ser que querramos que el campo exporte más y somos el único país en latinoamérica que tiene impuesto a los derechos de importación (llamadas retenciones)", prosiguió.

"El 10 de diciembre vamos a sacar las retenciones a muchos productos de economías regionales", anticipó. Agregó que algunas ya tienen retención cero y luego se refirió a la soja: "Va a haber una reducción gradual. El que venga a decirte acá que va a reducir las retenciones a cero el primer día, eso es mentira. Eso es populismo electoral. No existe eso, nadie seriamente puede creer eso".

Y por último, habló de la burocracia estatal: "Tenemos que desregular, sacar el peso, el control del Estado. Una pyme de 10 empleados tiene tres o cuatros trabajando para llenar papeles para el Estado. Además, lo que te pide el Estado Nacional después viene la provincia y te los pide al revés. Hay una maraña de controles burocrático infernal. Vamos a terminar con un Estado que quiere estar controlándote todo".

INFRAESTRUCTURA

Larreta definió algunas problemáticas estructurales del país: "Tenemos un problema en conectividad, de conectividad vial, de conectividad de trenes, de conectividad de la hidrovía de salida de granos en la Argentina (que le falta dragado o de alisamiento) y tenés un problema de conectividad aerea". Allí, fue consultado sobre la ruta 22, una obra que nunca se concretó en la región: "La respuesta de verdad y profunda es: vamos a ir a un país federal. Donde quien tenga los recursos y decida eso, sea el gobernador de Neuquén. Ese es el país que yo quiero. Donde no tenga que ir más a Buenos AIres al gobierno nacional por una ruta o por tres escuelas".

PLAN DE GOBIERNO

También, definió los ejes en lo que sostiene su proyecto político para la Argentina: "Por eso te digo que el cambio tiene que ser muy profundo y muy integral. No es una medida. La típica pregunta "Si llega a la Casa Rosada ¿Cuáles son las tres primeras medidas?". ¿Sabés qué les contesto? trecientas. Y 300 por ahí me quedo corto, por ahí son tres mil. No hay parches, no busquemos soluciones mágicas. No hay una o dos soluciones que van a sacar la Argentina adelante. Hay que arremangarse y laburar. Trabajar, y trabajar, y trabajar en todos los frentes a mejorarle la vida a la gente. Acá lo importante es que cada cambio le mejore la vida a la gente. No nos alcanza con un cambio de gobierno.Cambios de gobiernos ha habido muchos en Argentina. Estamos trabados en un péndulo que va y viene y no avanzamos.Tenemos que romper esa dinámica".

Agregó sobre la importancia de un rumbo: "Para tener continuidad, necesitas definir un rumbo que esté acordado por una mayoría amplia. Nunca es unanimidad, nunca es con todos. Nosotros con el kirchnerismo no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero tiene que haber una vocación de construcción de unidad. De vuelta, te lo digo con la autoridad que así lo hago yo en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un acuerdo que incluye desde la centro-derecha hasta el socialismo. Y con ese acuerdo hicimos una transformación en la Ciudad de Buenos Aires que todos los argentinos que por lo menos estuvieron en la ciudad ven y valoran. Nadie puede negar el cambio que hemos hecho".

SU PROPUESTA FEDERAL

"Voy a reformular la coparticipación cumpliendo con la última reforma constitucional que dice que hay que hacerlo y estamos nada mas que 27 años atrasado. Eso es lo que hay que hacer, volver hacer la Argentina un país federal", comentó.

Sobre este problema, culpó al oficialismo: "Hoy el kirchnerismo que gobernó 16 de los últimos 20 años ha hecho la Argentina un país unitario. Que te arreglo una ruta, el techo de una escuela, tres computadoras o dos cuadras de asfalto, van a pedirlo al gobierno nacional. No funciona así. ¿Sabés por qué lo hicieron? justamente para eso. Para que vayan a pedirlo al gobierno nacional y con eso los agarrán".

INTERNA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Por último, Larreta se posicionó a favor de la unidad: "Nunca me has escuchado (y resisto los archivos) un comentario, una crítica, una alusión personal a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hice nunca, ni lo voy a hacer. Siempre voy a hacer todos los gestos en pos de la unidad porque para ganarle al kirchnerismo y derrotar la mafia de las drogas hay que estar juntos. Para ganarle al kircherismo, y bajar la inflación y recuperar el valor del salario, tenemos que estar juntos. Yo siempre trabajo para eso".