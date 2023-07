Argentina le ofreció a Uruguay una planta potabilizadora móvil

Uruguay está en alerta por la crisis del agua en Montevideo. La sequía que afecta al país llegó a un punto crítico en los hogares de la capital y sus alrededores, donde las reservas se ubican en mínimos históricos.

Es por eso que el Gobierno Argentino le ofreció su colaboración, al dejar a disposición una planta potabilizadora móvil y personal operario de la misma. La ayuda es destinada en medio de la crisis hídrica que se dio a conocer en los últimos días.

Desde la Cancillería Argentina se informó que se envió de manera inmediata y a través de un buque de la Armada Argentina, una cisterna con 300 toneladas de agua provista por la empresa AySA.

La misma está destinada a dar respuesta a las poblaciones más vulnerables, concentradas en la ciudad de Montevideo y zona metropolitana.

El panorama no es alentador, ya que según los pronósticos no se prevén lluvias significativas a corto plazo. A este paso, advierten que solo en unas semanas el agua que saldrá por las canillas de los hogares del área metropolitanana no será bebible.