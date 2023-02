La AIC advirtió sobre el bajo caudal de ríos en la región

La AIC salió a conscientizar sobre la sequía que está asotando la zona hace ya 15 años. Si bien el invierno fue generoso con la cantidad de nieve que cayó y el deshielo consecuente ayudó a aumentar el caudal, las altas temperaturas y la falta de lluvia durante este verano están imposibilitando la acumulación de agua en los embalses . Están pidiendo una administración razonable y ser cautos con los incendios.

Elías Sapag, respresentante de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, habló en Mejor de Tarde sobre la crisis hídrica que hay en la región. Si bien aclaró que hay un consenso con las hidroeléctricas sobre la administración de agua en el Chocón y el Chañar por el consumo eléctrico, hizo incapié sobre lo que sucede en general en la provincia: por cada 180 metros cúbicos por segundo que entrán a los ríos, están saliendo 600 m3/s (esto se compone por 510 m2/s que salen por el río más 80/90m3/s que son de evaporación de los lagos). Remarcó que ante esta situación hay que plantear líneas que garanticen el agua de la horticultura, fruticultura, la industria y la que consumen las ciudades.

Además, dijo que hay que tomar de ejemplo lo que está sucediendo en este momento en Chile y pidió precaución por los incendios forestales:" hagamos fuego donde está autorizado, apaguemoslo como corresponde, no tiremos colillas de cigarrillo, cuidado con los vidrios: son lupas en el sol y pueden incender rápidamente estos pastos secos". Por otro lado, explicó las dificultades que trae este contexto para el desarrollo de las veraneadas y sobre todo para la invernada que se viene: "si no llueve, no se van a reponer los pastos y los animales van a bajar a comer seco".

Este verano está trayendo la anomalía de que Neuquén no solo es de los lugares más calientes del país, sino que es de los más calurosos de todo el hemisferio sur. Sapag advirtió que esta tendencia es algo a lo que se debe presetar atención, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo e institucional. "Por ahora es extrema sequía, pero hay que tener extremo cuidado, mucho ahorro y ser muy prudentes para no tener más drama de lo que ya la naturaleza nos impone", detalló.

Aun así, notificó que no va a haber falta de agua para ninguna de las actividades productivas neuquinas en el corto plazo. También, dijo que se esperan lluvias para la próxima semana, pero que no esperan un gran impacto para revertir lo que está pasando.