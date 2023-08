La mamá de Cecilia se reunirá con Jorge Capitanich

Gloria Romero, la madre de de Cecilia Strzyzowski, volvió a movilizarse este jueves en el marco del cumpleaños 29 de su hija y pronunció unas desgarradoras palabras. Además, se supo que se reunirá con el gobernador, Jorge Capitanich.

"Lloré mucho. Hoy me costó arrancar. No quería que me vean así, pero bueno. Soy mamá. Hoy tendría que estar con mi hija, aunque sea por Instagram, boludeando", dijo la mujer.

"Estoy destruida, pero tengo que salir a pelearla. No lo hago ya por mi negrita, porque mi negrita ya está muerta, pero ella tiene que ser el símbolo de la justicia. Tiene que ser el símbolo de que si vos la peleás hasta las últimas consecuencias, va a haber justicia en este puto país", expresó.

Se supo, además, que Gloria se reunirá con el gobernador, Jorge Capitanich, por la desaparición y femicidio de la joven de 29 años por el cual hay siete detenidos, entre ellos la familia Sena.

Aunque por el momento no hay confirmación oficial del Gobierno provincial, el encuentro se realizaría el próximo jueves 10 de agosto en lugar y hora a definir.